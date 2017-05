Heinz Marecek in Regau

12.05.2017, 08:59 Uhr

Der Künstler, - den die meisten als Koch und Hobbydetektiv Hannes Kofler aus der ORF Serie „SOKO Kitzbühel“ kennen -, zeigte sich von seiner allerbesten Seite und brachte Pointe um Pointe auf die Bühne des Regauer Pfarrheimes.Ein Abend rund um das Theater. Geschichten und Anekdoten von Schauspielern, Regisseuren, Direktoren, Autoren und Bühnenbildnern. Von kleinen Missgeschicken und großen Katastrophen. Auf der Bühne, hinter der Bühne, im Souffleurkasten, in den Garderoben. Von Nestroy bis Peymann, von Torberg bis Haeusserman, von Qualtinger bis Karajan, von Girardi bis Ustinov, von Wien bis Hollywood. Der Publikumsliebling hat mit vielen „Granden“ des heimischen Theaters gearbeitet. Und gerade diese Anekdoten zählen zu den besten. Kortner, von Cziffra, Aslan, Gessner, Mein-rad, Böhm, Ustinov, Sowinetz, Waldbrunn und Schenk -, um nur einige der großen und unvergesslichen Namen zu nennen, die in den Geschichten von Heinz Marecek vorkommenDem Kulturausschuss der Gemeinde als Veranstalter gelang mit diesem wahren Feuerwerk an Schauspiel- und Theater-Episoden eine gelungene Fortsetzung ihrer zahlreichen gelungenen Veranstaltungen.Im Anschluss an die Veranstaltung signierte Heinz Marecek noch zahlreiche Bücher, die als Andenken von den Besuchern erworben wurden.Eine Auszeichnung der besonderen Art erhielt das Hotel Weinberg vom Künstler. Eines der feinsten „Beef Tartar“ für seine Gattin und für ihn „ein Kaiserschmarr´n, so gut wie man ihn nicht einmal in Wien so findet“, waren Heinz Marecek´s lobende Worte über seinen Quartiergeber Johannes Raab.