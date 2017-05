Kein Kaiserwetter für die k.u.k. Verbände

07.05.2017, 18:35 Uhr

Weiters an die 22 Bürgergarden, Bürgerkorps, k.u.k. Verbände aus Oberöstereich, Salzburg und Niederösterrreich.In Vertretung des Landeshauptmannes war LAbg. Michaela Langer-Weninger gekommen.Obmann KR Hptm. Herbert Feilmayr konnte weiters Bürgermeister Herbert Brunsteiner mit Gattin Birgit, die beruflich mit LT1 anwesend war, begrüssen.

Die Bürgergarde Regau nahm zur Meldung an den ranghöchsten Vertreter Landeskommandant Oberst Ernst Guschlbauer Aufstellung.Eine Abordnung der Stadtkapelle Vöcklabruck umrahmte die Feier musikalisch, die aus Witterungsgründen in den Stadtsaal verlegt werden musste.Nach einigen Ehrungen und Beförderungen segnete Stadtpfarrer Helmut Kritzinger die Fahnenbänder, die dann an die Fähnriche der einzelnen k.u.k. Garden übergeben wurden.