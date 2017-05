Maibaumsetzen in Haining 2017

14.05.2017, 19:48 Uhr

Das Maibaumsetzen – ein ländliches Brauchtum zur geselligen Zusammenkunft – fand in Haining zuletzt vor rund 13 Jahren statt. Die Dorfgemeinschaft Haining/Buchberg wollten diese Tradition nicht abkommen lassen und den Zusammenhalt verstärken, und stellten am 01.05.2017 einen rund 27 m hohen Maibaum auf. Rund 200 Besucher aus Nah und Fern ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen.

Nach nervenaufreibenden Auslöseverhandlungen aufgrund eines Diebstahl des Maibaumes und einer kurzfristigen Rückholaktion aus Schörfling sorgte beim Aufstellen die Marktmusikkapelle Seewalchen am Attersee für die musikalische Umrahmung im Rahmen des „Maiblasens“. Der Stadlwirt Haining stellte seinen Parkplatz in Haining zur Verfügung und Petrus belohnte die Bemühungen der Dorfgemeinschaft mit tollen Witterungsbedingungen, die die Besucher bis in die späten Abendstunden gemütlich nutzten. Für die Kinder war das Highlight natürlich das Maibaumkraxeln und der Spielplatz sowie der angrenzende Streichelzoo.