1,7 Promille: Mofalenker kam zu Sturz

22.07.2017, 11:12 Uhr

Eine Kurve wurde einem alkoholisierten Mofalenker in Vöcklabruck zum Verhängnis.

In Schlangenlinien auf Pkw zugefahren

Positiver Alkotest beim Mofalenker

VÖCKLABRUCK (red). Gegen 21.20 Uhr fuhr der Mann aus Vöcklabruck am 21. Juli 2017 mit seinem Moped in seiner Heimatstadt auf der Kopernikus-Straße in Richtung B145. Auf dem Sozius fuhr ein Mann, ebenfalls aus Vöcklabruck, mit.In einer Kurve dürfte der Lenker aufgrund der Alkoholisierung in Schlangenlinien gefahren sein und dabei mit dem ihm entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 35-Jährigen aus Wels-Land, kollidiert sein.Der Mofalenker kam daraufhin zu Sturz, dabei wurde der Beifahrer verletzt und mit der Rettung ins LKH Vöcklabruck verbracht. Ein beim Mofalenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille.