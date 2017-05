25 Jahre Musikschule mit Konzert gefeiert

10.05.2017, 13:17 Uhr

Zahlreiche Ehrengäste zeigten sich vom Können der Seewalchener Musikschüler begeistert.

Thomas Stelzer

Johann Reiter

Josef Limberger

Gerald Egger

Harald Mayrhofer

Gabriele Mayr

Manuel Höfer

Hansroland Peschke

SEEWALCHEN. Die Landesmusikschule Seewalchen feierte ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert. Daran nahmen unter anderem Landeshauptmann, Bürgermeister, Altbürgermeister, Kulturausschussobmann, die Gemeinderäteundsowievom Landesmusikschulwerk teil. Direktor, Lehrer und Schüler präsentierten ein umfangreiches Programm von klassischen Musikstücken bis zu Dixieland-Jazz.

Altehrwürdiges Gebäude

Josef Ratzenböck

Heinz Kramer

Die Musikschule wurde in den Jahren 1990 bis 1991 in der 1874 bis 1877 erbauten ehemaligen Volksschule errichtet. Die Eröffnung mit Landeshauptmannfand im August 1991 statt. Im ersten Schuljahr 1991/92 unterrichteten 11 Lehrer 234 Schüler. Seit damals leitet Hansroland Peschke aus der Rosenau die Musikschule. Aktuell werden in Seewalchen, der Zweigstelle Lenzing und der dislozierten Klasse in Weyregg mehr als 500 Schüler von 30 Lehrkräften unterrichtet. Imposant sind auch die Erfolge beim Landesjugendmusikwettbewerb "Prima la Musica". Die Musikschule ist seit 1996 durchgehend vertreten und holte 36 erste, 35 zweite und 24 dritte Plätze. Ein Höhepunkt war der erste Preis des Saxofon-Quartetts unterbeim Bundesbewerb.