Allgemeinmedizin: Aktuell sind drei Stellen unbesetzt

14.02.2018, 19:30 Uhr

Größerer Engpass droht

Mehr Allgemeinmediziner ausbilden

Herausforderungen für Nachbesetzungen in OÖ seien das dicht aufgebaute Versorgungsnetz, "das laufend besetzt werden will", und dazu ein großer Generationenwechsel. "Mehr als ein Viertel der Ärzte geht in den nächsten fünf Jahren in Pension. Jungärzte bevorzugen eher Anstellungsverhältnisse", so die OÖGKK."Wenn die unbesetzten Stellen weiter zunehmen, können wir das bald nicht mehr bewältigen", gibt Bezirksärztesprecher Dominik Stockinger aus Pöndorf zu bedenken. "Wir müssen alle Maßnahmen setzen, die uns nur irgendwie einfallen", arbeite man auch in der Ärzteschaft an Lösungsvorschlägen. "Ausbilden, ausbilden, ausbilden", sei die oberste Prämisse. Insgesamt gehe es darum, den Beruf des praktischen Arztes attraktiver zu machen. Unter anderem durch Wegfall der Deckelung von Honoraren. "Denn auch der Stundenlohn muss passen", so Stockinger.