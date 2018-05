Altenheim Attnang-Puchheim: Putzfetzen in Waschmaschine gerieten in Brand

05.05.2018, 19:37 Uhr

Eine Angestellte im Bezirkaltenheim Haus 1 in Attnang-Puchheim bemerkte am 5. Mai 2018 den Brandgeruch im Keller. Die FF Puchheim rückte aus.

ATTNANG-PUCHHEIM. Wie die Polizei mitteilt, gerieten am 5. Mai 2018 gegen 14:45 Uhr Putzfetzen in der Wäschetrommel einer Industriewaschmaschine, die sich im Keller eines Heimes in Attnang-Puchheim befindet, in Brand.Durch die Rauchentwicklung im Waschraum wurde ein Brandmelder aktiviert. Zur gleichen Zeit bemerkte eine Angestellte Brandgeruch im Keller und öffnete die Waschraumtür. Es schlug ihr starker Rauch entgegen, wovon sie eine geringe Menge einatmete.

Aufgrund der internen Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr Puchheim alarmiert. Ein Atemschutztrupp öffnete die Wäschetrommel, löschte das Feuer mithilfe eines CO2 Löschers und brachte die glühenden Putzfetzen ins Freie. Der Keller wurde mittels Lüfter rauchfrei gemacht.Der Brand blieb auf die Wäschetrommel/Putzfetzen beschränkt. Die Brandschutztüren waren ordnungsgemäß geschlossen, weshalb keine Gefahr für Heiminsassen beziehungsweise Personal bestand. Die Angestellte wurde im Krankenhaus Vöcklabruck ambulant untersucht.