Altes Uhrwerk vom Stadtturm tickt wieder

26.04.2017, 23:14 Uhr

Hubert Kienbauer hat "Rosthaufen" in vielen Arbeitsstunden für das Heimatmuseum restauriert.

Teile selbst gefertigt

SCHWANENSTADT. In rund 150 Arbeitsstunden brachte Hubert Kienbauer (74) das historische Stadturm-Uhrwerk aus dem Jahr 1850 wieder zum Ticken und Schlagen. "Am Anfang war es nicht mehr als ein Rosthaufen, der mir in unserem Lager im ehemaligen Bürgerspital aufgefallen ist", erzählt der Kustos des Heimatmuseums Schwanenstadt in der Pausinger-Villa. Als sich der Rosthaufen als altes Uhrwerk entpuppte, wurde im leidenschaftlichen Tüftler der Ehrgeiz geweckt. "Ich hab’ mir gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, ist es unwiederbringlich verloren", so Kienbauer.Die Restaurierung war allein schon deshalb eine große Herausforderung, weil das Werk nicht komplett war. "Viele wichtige Teile wie Pendel, Aufhängung, Auslösung und Aufzug fehlten total." Nachdem er sich eingehend mit der Funktion von Turmuhren befasst und dabei viele Kilometer abgespult hatte, machte sich Kienbauer daran, die fehlenden Teile zu fertigen. Kein Problem für den gelernten und versierten Techniker. "Ich hab’ mich in das Projekt richtig verbissen", gesteht er. Mit Erfolg: Die Turmuhr – eine Kombination aus Ingenieurswissen und Handwerkskunst – ist nun wieder voll funktionsfähig und hat ein fixen Platz im Schwanenstädter Heimatmuseum gefunden. Dieses ist jeden Donnerstag von 10 bis 11 Uhr sowie nach Vereinbarung (Tel. 07673/3842) geöffnet.