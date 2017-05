Auto krachte gegen Kapelle

14.05.2017, 16:19 Uhr

Vermutlich aufgrund seiner Zuckerkrankheit verlor der Mann in der Ortschaft Endriegl die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der 84-Jährige fuhr noch einige Meter in der Wiese weiter und stieß frontal und ungebremst gegen eine Kapelle. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.