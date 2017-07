Bäuerin beim Zurücksetzen mit Traktor verletzt

23.07.2017, 12:01 Uhr

Beim Zurücksetzen mit dem Traktor dürfte er sie übersehen haben. Die 76-Jährige wurde zwischen dem am Traktor montierten Siloblockschneider und dem gepressten Silofutter einquetscht. Der 52-Jährige reagierte noch im letzten Moment und verhinderte so Schlimmeres. Dennoch musste die 76-Jährige mit schweren Verletzungen in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert werden.