"Brücken bauen" mit neuem Vorstand

03.05.2017, 15:38 Uhr

Hans Schneider neuer Geschäftsführer für Special Olympics Sommerspiele Vöcklabruck 2018

Inklusive Sporttage starten

VÖCKLABRUCK. Bei der Generalversammlung des Vereins „Brücken bauen – Special Olympics Sommerspiele Vöcklabruck 2018“ hat sich der Vorstand neu aufgestellt. Neuer Geschäftsführer ist Hans Schneider. Er bringt als Bundesländerkoordinator von Special Olympics 25 Jahre Expertise rund um die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mit.Die bisherige Geschäftsführerin Erika Traudl Mittendorfer und Josef Ackerl, zuletzt zweiter Vorsitzender-Stellvertreter, unterstützen den Verein weiterhin als Beiräte. „Erika Traudl Mittendorfer hat durch ihren Einsatz und ihre hervorragenden Kontakte die Brücke zwischen den vier Projektträgern geschlagen und so die Veranstaltung nach Vöcklabruck geholt. Es ist sehr erfreulich, dass Oberösterreich 2018 erstmals Gastgeber der nationalen Special Olympics Sommerspiele sein wird", bedankte sich Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl, der als Vorsitzender des Vereins „Brücken bauen“ wiedergewählt wurde. An seiner Seite stehen Vöcklabrucks Bürgermeister Herbert Brunsteiner als erster Vorsitzender-Stellvertreter sowie die neu gewählten Stellvertreter Landesrätin Birgit Gerstorfer und Jürgen Winter, Präsident von Special Olympics Österreich.Um Kontaktpunkte zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung herzustellen, werden gemeinsame Sporttage veranstaltet. Regionale Sportvereine laden Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dazu ein, die Sportstätten der Special Olympics Sommerspiele kennenzulernen und gemeinsam zu trainieren. Am 12. Mai wird es einen Fußballtag im Volksbankstadion Vöcklabruck geben und am 21. Mai folgt im Hallenbad Vöcklabruck ein inklusiver Schwimmtag gemeinsam mit dem Schwimmverein Vöcklabruck.Der erklärte Wunsch ist es, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als fixe und selbstverständliche Mitglieder in Sportvereinen zu etablieren und das Weiterbestehen eines inklusiven Sportangebots auch über die Sommerspiele hinaus zu fördern. „Diese großartige Veranstaltung ist eine riesige Chance, die aktive Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigung in Vereinen nachhaltig zu fördern“, so Hans Schneider.