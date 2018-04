Crash auf Abbiegespur – 82-Jähriger schwer verletzt

25.04.2018, 14:24 Uhr

Auto wurde in den Straßengraben geschleudert und blieb am Dach liegen.

OBERWANG. Ein 51-Jähriger Autolenker war am Mittwoch gegen 18:20 Uhr auf der Oberwanger Straße unterwegs. Auf dem Abbiegestreifen zur Autobahnauffahrt Oberwang kam es zu dem Unfall: Ein 82-Jähriger wollte mit seinem Wagen nach links einbiegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw des 51-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des Älteren und wurde in den Straßengraben geschleudert, wo es am Dach liegen blieb. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Der jüngere Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.