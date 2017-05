Der Tod schreckt sie nicht ab

04.05.2017, 11:00 Uhr

Ilse Retzek-Wimmer wurde für den Florian nominiert. Sie ist seit 13 Jahren für die Hospizbewegung aktiv.

SEEWALCHEN (csw). „Ich will mit meiner Arbeit dem Tod den Schrecken nehmen“, sagt Ilse Retzek-Wimmer. Die 51-Jährige hat seit 13 Jahren das gesamte Marketing für die Hospizbewegung Vöcklabruck über. Sie programmiert die Homepage (hospiz-voecklabruck.at), macht Presseaussendungen, knüpft Kontakte für Veranstaltungen und betreut Facebook „Ich machte alles, was ich auch in meiner Agentur anbiete“, so Retzek-Wimmer. Ihre Agentur heißt „ÜS-PR“ – ÜS von Ilse.Zur Hospizbewegung gekommen ist sie, als sie von Salzburg zurück nach Oberösterreich zog. „Ich wollte mich sozial engagieren“, erklärt die Publizistin. Als Wolfgang Wiesmayr, der Vorstandsvorsitzende des Vereins, sie gefragt hätte, sei sie sofort bereit gewesen, mitzuarbeiten. „Das Thema zieht mich eben an“, so Retzek-Wimmer. „Der Tod schreckt mich nicht ab. Ich hatte ein sehr positives Todeserlebnis, als meine Großmutter gestorben ist“, erzählt sie. Nach ihrem Tod seien Leute nach Hause gekommen, um sich von ihr zu verabschieden.

Würdevolles Sterben

25 ehrenamtliche Helfer

Leuten die Chance geben, sich auf bewusster Ebene mit dem Tod auseinanderzusetzen, sei ein sehr befriedigendes Gefühl, so Retzek-Wimmer über ihr Engagement. „Wenn man jemanden gut in den Tod und darüber hinaus begleitet, ist man mit sich im Reinen.“ Dem Sterbenden werde die Würde gelassen, wenn er daheim bleiben könne und bewusst begleitet werde.Diese Begleitung bietet auch die Hospizbewegung an. 25 ehrenamtliche Helfer sind im Bezirk Vöcklabruck tätig. Sie besuchen Menschen, die zum Sterben in die häusliche Betreuung entlassen wurden, und entlasten damit die Familie. „Das ist die Hauptaufgabe“, so Retzek-Wimmer, die seit 2007 im Vorstand des Vereins ist. Besuche macht sie selbst keine. „Mein Focus ist, die Hospizbewegung sichtbar zu machen. Wir sind sehr stark von Spendengeldern abhängig.“ Zudem werde Trauerbegleitung angeboten. Angeschlossen an die Hospizbewegung ist das Mobile Palliativteam Salzkammergut mit Ärzten und Krankenpflegern, die für die medizinische Betreuung sorgen.