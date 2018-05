02.05.2018, 13:29 Uhr

Der Schwanenstädter Stefano Bracher verzaubert sein Publikum im wahrsten Sinne des Wortes.

Spontanität ist wichtig

SCHWANENSTADT (ju). "Die Zauberei hat mich immer schon fasziniert. Zum Beispiel, was man aus einem Kartenspiel mit 52 Blatt Papier alles rausholen kann", sagt Stefano Bracher. Mit seinen 23 Jahren ist der gelernte Maschinenbautechniker einer der jüngsten hauptberuflichen Magier und Mentalisten Österreichs. Seit drei Jahren betreibt der Schwanenstädter die Zauberei profimäßig.Bracher sucht den direkten Kontakt zu den Zuschauern. "Ich arbeite viel mit Beeinflussung und mit dem Unterbewusstsein. Ich gebe den Leuten bei meinen Tricks das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Doch dann finden sie heraus, dass sie gar nichts unter Kontrolle haben." So staunten auch schon zahlreiche Promis wie Formel-1-Star Fernando Alonso im Paddock Club in Spielberg, Rapper Kay One und Moderator Oliver Pocher über Stefanos Vorführungen.Spontanität sei für ihn das Wichtigste in der Zauberei. So arbeitet er nicht nur mit seinen Spielkarten, sondern zaubert auch mit Sonnenbrillen, Ringe oder Münzen aus dem Publikum. "Die Magie muss beim Zuschauer passieren", sagt Bracher. Demnächst kann man seine Künste bei einem "Magic Dinner" am 19. Mai im Restaurant Schmankerl in Schwanenstadt bestaunen.In unzähligen Stunden tüftelt der 23-Jährige laufend an neuen Tricks, um sich später vielleicht einmal einen Traum zu erfüllen: "London und Las Vegas hat man als Magier immer im Hinterkopf."