Duorad der Stadt für die Lebenshilfe

07.05.2017, 18:57 Uhr

Großen Anklang fand das Fahrgerät nicht nur bei den Senioren, sondern auch in der Werkstätte der Lebenshilfe in Vöcklabruck-Dürnau. Und so entschied man seitens der Stadt, das Duorad der Lebenshilfe zur Verfügung zu stellen. Anfang Mai übersiedelte es in die E-Werkstraße 74. Dort kann es nach Vorreservierung (Tel. 07672/72651) auch kostenlos ausgeborgt werden.