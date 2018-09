10.09.2018, 17:23 Uhr

Ehepaar nach Diebstahl in Haft

SEEWALCHEN, TIMELKAM. Eine 29-jährige Asylwerberin aus Graz steht unter Verdacht, kürzlich in einer Drogerie in Seewalchen Parfüms im Wert von 569 Euro gestohlen zu haben. Nachdem die Frau beim Ausgang den Alarm ausgelöst hatte, flüchtete sie zu Fuß in Richtung Ortszentrum, wobei sie ihre Handtasche samt Diebsbeute verlor. Die Polizei konnte die Verdächtige in Schörfling aufgreifen. Da die Frau bereits mehrmals wegen derartiger Delikte verurteilt wurde, verhängte die Staatsanwaltschaft Wels die U-Haft. Am Tag darauf wurde der 31-jährige Ehemann der Russin in Timelkam von Polizisten angehalten. Da die Beamten in seinem Pkw zahlreiche Kleidungsstücke fanden, die gestohlen sein dürften, wurde er ebenfalls in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

