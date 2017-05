Ein Festival für Harnoncourt

04.05.2017, 10:42 Uhr

Erste "Internationale Nikolaus Harnoncourt Tage" von 5. bis 7. Mai



Marktplatz wird umbenannt

ST. GEORGEN. Im März jährte sich der erste Todestag von Nikolaus Harnoncourt. In Zusammenarbeit mit der Familie wurden nun in St. Georgen, dem Wohnort des Stardirigenten, die ersten "Internationalen Nikolaus Harnoncourt Tage" ins Leben gerufen. Dabei werden Musiker und Wegbegleiter von Harnoncourt in Konzerten, Künstlergesprächen und Workshops seinen Musizierstil und sein Gedankengut weiterleben lassen.Die Nikolaus Harnoncourt Tage finden von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai, statt. Im Rahmen der Eröffnung am 5. Mai wird der Marktplatz um 18 Uhr feierlich in Nikolaus-Harnoncourt-Platz umbenannt.Nikolaus Harnoncourt lebte mehr als 40 Jahre in St. Georgen im Attergau. In einem Interview meinte er einmal: "Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause. Da sind schließlich meine Mitbürger. Ich bin ja nicht nur Ehrenbürger, sondern ich wohne ja hier.“ Nach dem Festakt am 5. Mai findet um 19.30 in der Pfarrkirche das Eröffnungskonzert der Nikolaus Harnoncourt Tage statt. Zu hören sind "Concentus Musicus Wien", der "Arnold Schoenberg Chor" und Cornelia Horak (Sopran).

Philharmoniker & Flimm

Am Samstag, 6. Mai, spielen um 11 Uhr Solisten der Wiener Philharmoniker in der Pfarrkirche St. Georgen, um 17 Uhr gibt's in der Landesmusikschule ein Gespräch mit dem deutschen Regisseur Jürgen Flimm. Die "Krauthäupl Musi" umrahmt den Abend. Zum Abschluss wird am Sonntag, 7. Mai um 10 Uhr die Festmesse gefeiert. Die Singfoniker in f werden Motetten von Anton Bruckner singen. Karten für die Konzerte sind im Büro des Attergauer Kulturkreises erhältlich (Tel. 07667/ 8672).