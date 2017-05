Eine Dorfmarina für Unterach

10.05.2017, 12:41 Uhr

Leader-Region Attersee-Attergau hat sechs neue Projekte beschlossen

Neue Flaniermeile

AURACH. In der jüngsten Sitzung des Projektauswahlgremiums der Leader-Region Attersee-Attergau (REGATTA) in Aurach wurden sechs weitere Förderprojekte positiv bewertet und eingereicht. „Die 'Regatta' hat nun insgesamt 34 Förderprojekte mit einer Fördersumme von 1.260.000 Euro beschlossen“, berichten Obmann Johann Reiter und Geschäftsführer Leo Gander.Die beiden Marktgemeinden Schörfling und Seewalchen wollen ihre Zusammenarbeit unter dem Motto: „Uns verbindet mehr als eine Brücke“ vertiefen. Dazu wird eine Kunst-Kultur- und Kulinarikmeile entlang der Promenaden anhand eines Masterplanes entwickelt. Die einzelnen Projekte sollen bis zur Landesausstellung 2020 umgesetzt werden.

Zu den neuen Förderprojekten zählt auch die Neuerrichtung der Dorfmarina Unterach. Durch die Verlängerung der bestehenden Schiffsanlegestelle können zwölf Anlegeplätze für Tagesbesucher geschaffen werden. „Die Nachfrage bei Seglern und Bootsbesitzern dafür ist sehr groß“, weiß Bürgermeister Georg Baumann aus Unterach.Weiters wurden vier Kleinprojekte beschlossen: Der Gustav Mahler Saal in Steinbach erhält großflächige Motive über das Wirken Mahlers sowie eine bessere Mikrofon- und Tonanlage. Der Verein AtterWiki tritt als Projektträger für die Zusammenfassung des Themas „Reformation und Gegenreformation in der Region Attersee-Attergau“ auf.Der Sportverein Aurach führt eine Potenzialanalyse für eine dynamische und attraktive Weiterentwicklung des Ortes durch. Der Verein L(i)ebenswertes Seewalchen wandelt ein Grundstück der Marktgemeinde Seewalchen in die "Bienenweide Buchberg" um.