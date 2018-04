21.04.2018, 10:02 Uhr

Ungebetener Fahrgast in abgestelltem Auto.

ATTNANG-PUCHHEIM. Zu einer außergewöhnlichen Hilfeleistung wurde die Feuerwehr Puchheim gestern, Freitag, in den Mittagsstunden gerufen. In einem abgestellten Auto in der Schillerstraße befand sich im Motorraum eine Schlange. Die Einsatzkräfte entfernten das Tier und setzten es im Augebiet wieder aus.