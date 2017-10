FF-Partnerschaft seit 25 Jahren

19.10.2017, 20:49 Uhr

Jubiläum der Feuerwehren Attnang und Puchheim-Bahnhof in Bayern

Besuche & Veranstaltungen

ATTNANG-PUCHHEIM. Seit Mai des 1992 verbindet die Feuerwehr Attnang eine intensive Partnerschaft mit der Feuerwehr Puchheim-Bahnhof in Bayern in der Nähe von München. Die Kameraden der Feuerwehr Puchheim gründeten später auch eine Partnerschaft mit der zweiten Feuerwehr in der bayerischen Partnerstadt, in Puchheim-Ort.Neben den offiziellen Verbindungen, die die Stadt Attnang-Puchheim mit der Partnerstadt in Bayern pflegt, wird die Kameradschaft mit den beiden Feuerwehren noch nach 25 Jahren am intensivsten gepflegt. Man besucht sich gegenseitig nicht nur bei offiziellen Feiern und Anlässen, sondern trifft sich auch oft privat zu Unternehmungen oder bei Festen und Veranstaltungen.Das Jubiläum der 25-jährigen Partnerschaft zwischen der Feuerwehr Attnang und der Feuerwehr Puchheim-Bahnhof wurde kürzlich von den Kameraden beider Wehren mit einem gemeinsamen Ausflug in die Bundeshauptstadt Wien begangen. Als besonderes Zeichen der Verbundenheit wurde an einem Festabend von Kommandanten der FF Attnang, Peter Rebhan, dem Kommandanten der Partnerfeuerwehr Puchheim-Bahnhof, Michael Viehauser, und dem 1. Vorstand des Vereines der Partnerfeuerwehr Puchheim-Bahnhof, Thomas Rieck, eine Erinnerungsurkunde unterzeichnet.