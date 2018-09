13.09.2018, 09:59 Uhr

Foodcoop lädt zu Infopicknick ein

VÖCKLABRUCK. Die Foodcoop Vöcklabruck informiert über ihre Tätigkeit. Am Freitag, 14. September, breiten die Mitglieder zwischen 14 und 16 Uhr vor dem Offenen Kulturhaus (OKH) in Vöcklabruck ihre Picknickdecken aus und stehen Interessierten für alle Fragen rund um die Einkaufsgemeinschaft für biologische Lebensmittel aus der Region zur Verfügung. Bei Schlechtwetter wird das Picknick um eine Woche verschoben. Am Dienstag, 25. September, findet ab 19 Uhr ein offener Infoabend für Interessierte im OKH statt.

