Frau von Alkolenker erfasst und tödlich verletzt

01.05.2017, 08:14 Uhr

Anschließend prallte der Pkw gegen das Brückengeländer. Die Frau kam auf der etwa fünf Meter tiefer gelegenen Nebenfahrbahn zu liegen.Der Lenker verließ zunächst den Unfallort und hielt mehrere hundert Meter entfernt an, ging jedoch dann gemeinsam mit seiner Tochter zu Fuß zur Unfallstelle zurück.Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer Verletzungen.Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.Von der Staatsanwaltschaft Wels wurde die Obduktion der Leiche angeordnet.