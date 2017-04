Frühjahrskonzert mit Kapellmeisterwechsel

20.04.2017, 20:06 Uhr

Die Auracher MusikerInnen freuen sich auf die gemeinsame Arbeit mit Stefan Strasser!Ernst Kronlachner war zuvor 29 Jahre in Schwanenstadt und anschließend in Atzbach ebenfalls noch 9 Jahre Kapellmeister. Mit seinem Wissen, seinem guten Herz und seinem Witz schlossen ihn alle Auracher Musikerinnen und Musiker ins Herz. Umso schwerer ist es für sie nun, ihn in seinen wohlverdienten ‚Kapellmeisterruhestand‘ zu entlassen. Herzlichen Dank für dein Engagement in Aurach!