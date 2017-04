Georgiritt in Wolfsegg

30.04.2017, 21:23 Uhr

Ein Wandbild auf der Pfarrkirche weist auf den Heiligen Georg hin , zu dessen Ehren in ganz Österreich dieses schöne Brauchtum gepflegt wird.Bei bisher ungewohnt schönstem Aprilwetter fanden sich an die 24 Reiter und 10 Kutschenfahrer auch aus den umliegenden Gemeinden ein, um an der von Pfarrassistent Dr.Mag. Markus Himmelbauer durchgeführten Pferdesegnung und an der anschliessenden Defilierung durch den Marktplatz teilzunehmen.

Auch viele Zuschauer fanden sich am Marktplatz ein, um an diesem schönen Brauchtum teilzunehmen. Ein Abordnung der Marktmusik machte die musikalische Umrahmung und die Pferdefreunde und Zuschauer konnten sich an der Bar und der Ausschank stärken.