Gewerbeschau der WIR

07.09.2018, 10:15 Uhr

Der Verein "Wirtschaft in Regau" lädt am 14. September zur Gewerbeausstellung ein.

REGAU. Die Gewerbeausstellung in der Tierzuchthalle Regau wird am Freitag, 14. September, um 14 Uhr eröffnet. 38 Betriebe präsentieren sich bei der Messe und stellen die neuesten Produkte und Dienstleistungen vor. Um die Regionalität zu fördern, wird die Schau zum fünften Mal in Kooperation mit dem Bauernmarkt durchgeführt."Die Regauer Wirtschaft wächst und wächst. Wir wollen bestehende und neue Firmen ins Rampenlicht stellen", erklärt Johannes Raab, Obmann des Vereines WIR und Inhaber des Hotel-Restaurants Weinberg. Sein Stellvertreter Armin Bayer von der Bayer Versicherungsmakler GmbH betont, wie wichtig es sei, in der Region zu kaufen. Der Verein WIR begann 1999 mit 35 Mitgliedern, mitterweile hat sich diese Zahl auf 70 verdoppelt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Netzwerken. Das soll bei der Gewerbeschau auch nach außen getragen werden.Den Besuchern wird ein Mix aus verschiedensten Branchen geboten. Die Bandbreite der Aussteller reicht vom Schmuck über die Baubranche bis zum Autohaus (siehe Messeplan auf Seiten IV/V). Zuletzt wurde die Gewerbeschau "Land trifft Wirtschaft" im Jahr 2016 durchgeführt. Heuer findet die Messe zum elften Mal statt. Erwartet werden zwischen 1.500 und 2.000 Besucher.