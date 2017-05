Gewinnspiel: Karten für Benefizkabarett "25 Jahre Kinderschutzzentrum"

10.05.2017, 18:00 Uhr

"Spielen nicht nur Feuerwehr": Das Kinderschutzzentrum "Impuls" möchte helfen, bevor Konflikte eskalieren und Gewalt entsteht.

VÖCKLABRUCK (rab). "Im Grunde wünscht sich jeder ein gelungenes Familienleben", sagt Gabriele Watzinger, Leiterin des Kinderschutzzentrums "Impuls" in Vöcklabruck. Die Beratungsstelle bietet seit 25 Jahren jenen Menschen Unterstützung an, die dabei Hilfe benötigen. Dass der Bedarf groß ist, zeigt die Statistik. So wurden im Gründungsjahr 1992 noch 400 Klienten beraten, neun Jahre später suchten bereits 1.535 Personen Hilfe.

Seither ist die Anzahl der Klienten annähernd konstant geblieben, die Beratungen sind jedoch von 3.089 auf 4.447 im Jahr 2016 angestiegen. Diese längere Beratungsdauer sei vor allem auf komplexere Fragestellungen zurückzuführen. "Kontakt- und Obsorgestreitigkeiten werden mehr", gibt Watzinger ein Beispiel. "Diese Konflikte sind vor 25 Jahren noch weniger eskaliert." Bei strittigen Obsorgeverfahren endet die Hilfe nicht bei der Beratung: Der Kinderbeistand von "Impuls" verleiht den Kindern vor Gericht eine Stimme. "In unseren 'Spielen macht stark'-Gruppen sehen die Kinder zudem, dass auch andere dieselben Probleme haben", erzählt die Sozialarbeiterin.Ein weiteres großes Thema sei Gewalt gegen Kinder. "Sexuelle Übergriffe sind inzwischen weniger tabu. Die Leute trauen sich eher Hilfe holen", weiß Watzinger. "Früher kamen noch hauptsächlich Erwachsene, die von Übergriffen in ihrer Kindheit berichteten." Damit die Kinder ohne weitere Blessuren durch das Verfahren kommen, bietet "Impuls" auch eine Prozessbegleitung an.Neben innerfamiliären Schwierigkeiten werden auch Schulprobleme mehr. "Vieles hat es vor 25 Jahren noch nicht gegeben, etwa Mobbing in sozialen Medien", so Watzinger. Sie erinnert daran, dass auch Cybermobbing immer wieder zu Strafanzeigen führt: "Kinder wissen oft nicht, dass dies strafbare Handlungen sind." Doch auch Eltern und Pädagogen seien mit den neuen Medien überfordert: "Wir bekommen regelmäßig Anfragen von Professionisten." Deshalb bieten Watzinger und ihr achtköpfiges Team auch Workshops und Vorträge für Personen, die mit Kindern arbeiten, an."Es ist aber nicht so, dass wir nur Feuerwehr spielen", betont Gabriele Watzinger. So hätten rund 40 Prozent der Klienten ganz normale Erziehungsfragen. "Es ist gut, wenn man rechtzeitig Hilfe holt, bevor ein Konflikt eskaliert", erinnert sie.Die BezirksRundschau verlostfür dasmitzum 25-Jahr-Jubiläum des Kinderschutzzentrums Impuls.Die Veranstaltung findetimstatt.