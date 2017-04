Hausbäume wurden überrreicht

22.04.2017, 09:30 Uhr

überreicht jedes Jahr als kleines Willkommensgeschenk jedem neuen Häuslbauer einen " Hausbaum " in dem Fall die Birne " Gute Luise " im Rahmen einer kleinen Feier, bei der auch viele Personen des öffentlichen Lebens in den Veranstaltungsraum der Musikschule geladen waren.So derund die Vertreter der politischen Parteien, Vertreter der Pfarren Ottnang und Bruckmühl, die Ärzte in der Gemeinde, Leiter und Leiterin der Schulen Ottnang, Thomasroith, Bruckmühl und Wolfsegg, Feuerwehrkommandanten, Rotes Kreuz, Polizei, Kindergartenleiterinnen und das EKIZ Holzleithen.

Unter dem Motto "Zukunft braucht Gemeinschaft" stellte der Obmann des Vereines Lebensraum Ottnangdie Aktivitäten des uneigennützigen Vereines vor.Wesentlich war die Einführung der neuen Strassennamen und Hausnummern noch unter der Leitung von Elfi Schlager. Jedes Jahr findet die Gmoastoa Wanderung zum Mittelpunkt der Gemeinde mit der eindrucksvollen Fahnenparade statt, weiters die Schaffung einer Wanderkarte für die Gemeinde, diverse Verschönerungsaktionen und die Vertretung der Gemeinde Ottnang bei den jährlich stattfindenden Ortsbildmessen, u.v.a.m.Obmann Schmidinger betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Gemeindeführung und den zuständigen Landesstellen und Bm Fritz Neuhofer sieht Ottnang als Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität und freut sich über jeden Zuzug auch aus anderen Gemeinden.Umrahmt wurde die Feier von Schülern der Musikschule und die Bäurinnen sorgten mit ihrem schönen Buffet für den kulinarischen Genuss beim anschliessenden Smalltalk.Alle Fotos vollständig von den Baumübergaben in Kürze auf www.ottnang.info