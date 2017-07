Heisses Pflaster in Vöcklamarkt

23.07.2017, 19:39 Uhr

Eine schon tradionelle und beliebte Veranstaltung im Sommer ist das "Heisse Pflaster" in Vöcklamarkt.Ein buntes Treiben für Groß und Klein mit Gauklern, Akrobaten, Strassenkünstlern, Tänzerinnen und vielen Musikgruppen und sonstigen Acts auf sieben Bühnen und auch in der Ortsstrasse war Hochbetrieb bei den vielen Gasthäusern und Bars.Bei den Strassenkünstlern schon einige Stammgäste in Vöcklamarkt wie das Stelzengeherpärchen oder auch die 2 Pantomimen Icircondati aus Italien, die schon mehrere Jahre mit ihrer Komik und ihrer ausgeprägten Mimik das Publikum begeistern. Aber auch die anderen Clowns, Riesenseifenblasen-Akteure oder auch alle Kinderanimationen wurde mit grosser Freude angenommen.Die vielen Musikgruppen wie das Duo Mäxiflo aus Vöcklabruck, die exellente Gitarrenmusik zum besten gaben, die Vöcklataler Alphornbläser, D´Spitzbuam, die Zaumgwürfelten, die Marktmusik Vöcklamarkt aber vor allem die Trommel und Sambagruppe Maracatu Caxinguele aus Wien zogen viele Zuhörer in Bann.

Besonders Mutige versuchten sich im Bierkisten stapeln, natürlich doppelt abgesichert durch die Feuerwehr.Auch Bürgermeister Josef Six freute sich über den Besucheransturm in "seinem" Ort und über die gute Atmosphäre und dem geselligen Treiben in den Gastgärten.