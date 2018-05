Jugendliche aus Linz auf Diebestour in Vöcklabruck

03.05.2018, 18:43 Uhr

In der Nacht zum 1. Mai sollen mehrere Jugendliche einen Einbruch in ein Geschäft in Vöcklabruck verübt haben.

Kennzeichentafeln gestohlen

Weiteres Diebesgut gefunden

VÖCKLABRUCK, LINZ. In der Nacht zum 2. Mai 2018 stellte sich eine 16-jährige Beschuldigte aufgrund des hohen Fahndungsdrucks bei der Polizei und legte ein umfangreiches Geständnis ab. Es konnte erhoben werden, dass die Jugendlichen mit einem Pkw mit gestohlenen Kennzeichen nach Vöcklabruck fuhren, wo sie eine Schiebetür mit einem Feuerlöscher einschlugen und in das Geschäft eindrangen.Auf ihrer Einbruchstour stahlen die Verdächtigen noch zwei weitere Kennzeichentafeln, die sie von einem abgestellten Bus abmontierten. Danach fuhren sie gemeinsam in Richtung Linz. Kurz vor der Stadt entledigten sie sich der Linzer Kennzeichen und montierten die gestohlenen Vöcklabrucker Nummertafeln am Wagen. Dann teilten sie laut Polizei die Beute – verschiedene Handys und Bargeld – untereinander auf. Ein Teil des restlichen Diebesguts wurde gebunkert beziehungsweise einige Handys wollten sie weiterverkaufen.Am 2. Mai konnten zwei weitere Beschuldigte, eine 15-Jährige und ein 17-Jähriger, von der Polizei in Linz einvernommen werden. Beide Jugendliche waren geständig. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Polizisten auch Diebesgut, unter anderem ein 2017 gestohlenes Handy. Hausdurchsuchungen bei zwei weiteren Verdächtigen, einer 16-Jährigen und einem 19-Jährigen Mann, verliefen negativ. "Im Zuge der Ermittlungen konnte ein sechster Verdächtiger aus Linz ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen sind am Laufen", berichtet die Polizei. Die Schadenshöhe beziffert sie mit rund 5.000 Euro. Anzeigen folgen.