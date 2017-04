Jugendliche Autodiebe waren in Timelkam am Werk

30.04.2017, 14:25 Uhr

Bei Straßenreinigungsarbeiten wurde einem Timelkamer am 30. April gegen 6.40 Uhr sein Fahrzeug gestohlen.

Genaue Beschreibung der Täter

VÖCKLABRUCK (red). Wie üblich stellte der Mann seinen silberfarbenen Pkw in Sichtweite ab und beließ den Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug. Während der Arbeiten bemerkte er plötzlich, dass zwei Jugendliche, die augenscheinlich schwer alkoholisiert waren, in sein Fahrzeug stiegen und mit "Vollgas" in Richtung Pichlwang flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.1. Person und Lenker: 20-25 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, braune halblange Haare, gepflegte Äußeres

Sachdienliche Hinweise bei der Polizei melden

2. Person und Beifahrer:20-25 Jahre, ca. 170cm groß, mittlere Statur, dunkelbraune kurze Haare, Drei-Tages-BartZeugen, die die Jugendlichen im Vorfeld im Ortsgebiet Timelkam oder auch bei der Tat beobachtet haben, mögen sich bitte bei der PI Timelkam unter 059133 / 4176 melden.