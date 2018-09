13.09.2018, 10:02 Uhr

Junge Linke für Aus der Hausaufgaben

BEZIRK. Die Jugendorganisation Junge Linke sieht Hausaufgaben als ungerecht, unnötig belastend und überholt. In der Schulzeit würden die Kinder schon genug ausgelastet und sollten deshalb nach der Schule in den "Feierabend" entlassen werden. Die Abschaffung der Hausaufgaben würde zudem der Spaltung von Arm und Reich entgegenwirken, meint Landessprecher Ralf Schinko. Viele Eltern hätten nicht die Zeit, ihre Kinder bei den Hausaufgaben zu unterstützen und auch nicht die finanziellen Mittel für einen Nachhilfelehrer. "Aus welcher Familie du kommst, hat weiterhin massive Auswirkungen auf deine Schullaufbahn und lässt die Arm-Reich-Schere weiter auseinanderklaffen", ergänzt die Vöcklamarkterin und Junge-Linke-Aktivistin Anna Fritsch. An den Hausaufgaben sehe man, wie überholt das österreichische Bildungssystem sei.

