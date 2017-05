"Justin", der Biber, machte Parkstraße unsicher

09.05.2017, 09:54 Uhr

Das Nagetier ließ sich auch von Passanten und Autos nicht vertreiben.

Tiefenentspannter Nager

VÖCKLABRUCK. Ein extrem seltenes Naturschauspiel erlebten zwei Vöcklabrucker Polizisten in der Nacht auf Sonntag. Gegen 1.40 Uhr hatte sich ein Biber auf Nahrungssuche in die Parkstraße verirrt. Als die Polizisten eintrafen, machten bereits zwei junge Frühlingsballbesucher Autofahrer auf das Nagetier aufmerksam."Der Biber verweilte zu jenem Zeitpunkt seelenruhig in der Mitte der Fahrbahn", berichtet die Polizei von dem anscheinend tiefenentspannten Tier. "Weder die Anwesenheit der Personen noch die Scheinwerferlichter der haltenden Fahrzeuge schienen den Nager zu stören."

Erst durch einen leichten Klaps auf das Hinterteil setzte sich der Biber, den die Polizisten "Justin" getauft hatten, in Bewegung. Nachdem sie ihn in Richtung Stadtpark gelotst hatten, setzte der Biber sein entspanntes Verhalten fort und begann mit der Nahrungsaufnahme.