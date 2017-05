Kinderfreunde-Konferenz: Kinderfreunde Salzkammergut neu aufgestellt

03.05.2017, 15:21 Uhr

Mehr Spiel- und Lernräumen für Kinder gefordert

Die Kinderfreunde Salzkammergut wählten am 29. April 2017 in Grünau/Almtal ihr neues ehrenamtliches Führungsteam. Als Vorsitzender wurde Harald Zoister aus Seewalchen bestätigt, seine Stellvertreterinnen sind Natascha Schernberger aus Laakirchen und Doris Margreiter aus Attnang-Puchheim. Zentrale Forderungen der Kinderfreunde drehen sich um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sie fordern mehr „Familienzeit“ und ausreichend „Lebens- und Lernräume“ für Kinder und Familien.

Rund 90 Erwachsene und Kinder trafen sich von Freitag 28.4. auf Samstag 29.4.2017 „Im Wimmergreuth“. Während die Kinder bei einem eigenen „Kinderparlament“ ihre Ideen und Forderungen an die Erwachsenenwelt erarbeiteten, absolvierten die Erwachsenen verschiedene Workshops im Rahmen einer „Ideenwerkstatt“. Bei der anschließenden Konferenz wurden drei konkrete Projekte aus dem Kinderparlament zur Umsetzung verabschiedet. Unter anderem ging es um einen frei zugänglichen Platz für die Kids aus Vöcklabruck. Gerne nehmen sich die Erwachsenen dieses Themas an, schließlich haben sie doch selbst Forderungen in diese Richtung formuliert.Die Kinderfreunde Salzkammergut fordern u.a. in allen Gemeinden „ausreichend Lebens- und Lernräume für Kinder und Familien mit konsumfreien, freizeitpädagogischen Angeboten“.Dem gewählten Vorsitzenden Harald Zoister sind der Ausbau und die Offenheit der Kinder- und Jugendgruppen besonders wichtig. „Egal, was die Kinder und Jugendlichen können, welcher Herkunft sie sind oder welche Einschränkungen sie haben. Für uns ist jedes Kind einzigartig, und genau richtig, so wie es ist“, betont Harald Zoister. SSeit 1995 engagiert sich der Lenzinger bei den Kinderfreunden und Roten Falken. Mit 22 Jahren hat er begonnen, ehrenamtlich Kinder- und Jugendgruppenarbeit zu machen, davor war er leidenschaftlicher Fußballer. Der 44-Jährige ist in der voestalpine-Tochter Logistik Service Gmbh (LogServ) verantwortlich für rund 450 MitarbeiterInnen, in seiner Freizeit hält er jeden Freitag Gruppenstunden, außerdem ist er für die Kinderfreunde OÖ Bereichssprecher für Ehrenamt und Kinder- und Jugendgruppenarbeit.