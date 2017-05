Krimi-Lesung: Die Mordsweiber legen los!

Nach „Vier Frauen und ein Todesfall“ kommen die „Mordsweiber“!

Dazu Eva Holzmair, die als Sprecherin der Plattform der österreichischen Krimischriftstellerinnen und -schriftsteller diesen Lesereigen initiiert hat: „Ich habe schon länger daran gedacht, das Kulturangebot an meinem Zweitwohnsitz Zell am Moos durch eine solche Schiene zu erweitern. Mit tatkräftiger Unterstützung des Vereins Mundwerk und der Kulturverantwortlichen der Gemeinde, Helga Gumplmaier, ist das nun gelungen.“

Die Lesereihe geht aber auch auf Tour. Vorläufig sind fünf Termine an fünf Locations mit jeweils anderen Autorinnen geplant. „Mir war sofort klar, dass ich im Rahmen des Netzwerks der Leader-Region FUMO weitere Gemeinden in der Region dafür begeistern kann. Und so war es denn auch“, fügt Helga Gumplmaier erläuternd hinzu.Auf Constanze Dennig und Eva Holzmair, die beide regelmäßig Zeit am Irrsee verbringen und sich dieser Gegend verbunden fühlen, wird im Herbst die bekannte Krimiautorin Sabina Naber folgen. Sie wird mit ihrem am Fuschlsee angesiedelten Krimi dann genau dort für Spannung, aber auch Unterhaltung, sorgen.Nähere Infos auf facebook.com/mordsweiber