LH Stelzer startet die Druschwoche am Stehrerhof

15.09.2018, 21:50 Uhr

heuer für die Eröffnung und Start der Druschwochen am Stehrerhof den Landeshauptmann Mag.gewinnen. Der LH setzte nach einer kurzen Ansprache und Einführung durch den Maschinisten den bereits vorgeheizten Kessel unter Dampf und brachte die Räder der Dreschmaschine unter Applaus der anwesenden Ehrengäste und Besucher in Bewegung. Die vielen freiwilligen Helfer des Stehrerhofes zeigten dann, wie früher das Korn gedroschen wurde.zeigte auch mit den Rössern eine weitere Antriebsmöglichkeit eines Dreschapperates über Transmissionriemen und einem Übersetzungsgetriebe.

Der Landeshauptmann zeigte sich dann noch interessiert an alten Handwerkstechniken und bewunderte auch die original nachgebauten funktionsfähigen Modelle des Dampfkessels und der Dreschmaschine von Herrnaus Frankenburg.Viele Schulklassen werden wieder wie alle Jahre diese Druschwoche am Stehrerhof besuchen und das Freilichtmuseum in Neukirchen an der Vöckla erfüllt so einen wichtigen Kulturauftrag, denn nichts ist schneller vergessen in dieser Zeit der rasenden technischen Entwicklung, als die mühsame Arbeit unserer Vorfahren ums tägliche Brot.