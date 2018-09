Meinung zur Innenstadt gefragt

12.09.2018, 17:46 Uhr

Initiativen laden am 18. September zum Meinungsaustausch ins OKH

VÖCKLABRUCK. Die Initiativen „Pro Fuzo“ und „Pro Innenstadt“ laden unter dem Titel „Wie Innenstadtentwicklung gelingen kann“ zum Meinungsaustausch am 18. September um 20 Uhr ins OKH ein. Bereits beim Treffen im Juni gab es die gemeinsame Position, dass die Verkehrsregelung am Stadtplatz – Fußgänger- oder Begegnungszone – nicht das Hauptproblem der Innenstadt darstelle. Die Teilnehmer einigten sich, den Prozess einer „Vision Innenstadt“ gemeinsam anzugehen. Es brauche eine Vision für urbanes Leben in Vöcklabruck unter den gegenwärtigen Herausforderungen.

"Dringend notwendig ist ein Gesamtkonzept, das bauliche Gestaltung ebenso umfasst wie Leerstandsmanagement, Marketing, Veranstaltungen, Wohnen, Parken, Verkehr etc.“, so Umweltstadtrat Stefan Hindinger, einer der Initiatoren von "Pro Fuzo" und "Pro Innenstadt". Über den Sommer wurde ein Foto- und Ideenwettbewerb durchgeführt. Einreichungen und Sieger werden ebenso präsentiert wie Beispiele anderer Städte.Einen Start des Bürgerbeteiligungsprozesses der Stadt Vöcklabruck bereits im Oktober, wie von Bürgermeister Herbert Brunsteiner angekündigt, hält man in den Initiativen für "wenig realistisch". "Denn für gute, nachhaltige Ergebnisse braucht es ausreichend Zeit und der Prozess muss breit getragen sein", heißt es in einer Aussendung.