25.12.2017, 08:38 Uhr

Unbekannte Täter brachen am 24. Dezember 2017, zwischen 16.30 Uhr und 22.30 Uhr, in ein Wohnhaus in Mondsee ein, indem sie ein Fenster einschlugen.

MONDSEE. Im Inneren brachen die Täter laut Polizeimeldung mehrere Türen mit Hilfe von Fußtritten auf. Aus dem Haus stahlen sie Schmuck und Bargeld. Laptops und weitere technische Geräte ließen die Täter zurück. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.