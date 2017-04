27.04.2017, 20:25 Uhr

Heimische Vereine präsentieren und leben Kultur in all ihrer Vielfalt.

Mundart in allen Facetten

UNGENACH. Die traditionellen Kulturtage stehen heuer unter dem Motto "Mundart - Mundort - Ungenach". Die Idee dazu kommt vom sehr rührigen Kulturverein GUK mit seinem Obmann Bernhard Panhofer. Praktisch das ganze Jahr über gibt es Veranstaltungen von heimischen Kulturträgern und -schaffenden. Der Stelzhamerchor Ungenach-Kirchholz feiert heuer sein 70-Jahr-Jubiläum. Am Festwochenende 1. und 2. Juli stehen ein großes Open-Air-Konzert am Samstag sowie ein Kranzlsingen unter dem Motto "Straße der Lieder" auf dem Programm. Die Ungenacher Goldhauben- und Kopftuchgruppe besteht seit 40 Jahren. Anlässlich ihrer Jubiläen sind die beiden Vereine heuer auch für das Aufstellen des Maibaumes am 30. April auf dem Ortsplatz verantwortlich.Dem Thema Mundart widmet sich auch die Volksschule mit ihrem Projekt "Aufgstöwat und dafragt", das am 23. Juni präsentiert wird. Und zum "Hoamkuma" stellt der Kulturverein GUK "zweisprachige" Ortstafeln in Mundart auf.Nächster Programmpunkt der Kulturtage 2017 ist ein Kirchenkonzert unter dem Titel "Look at the World" am Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche. Mitwirkende sind der veranstaltende Kirchenchor mit Gästen, Bläser des Musikvereines sowie eine Auswahl des Kammerorchesters Vöcklabruck. Und am 12. Mai lädt GUK zum Abend "Suchmaschinen – ein musikalisches Ringelspiel" mit Evelyn Ruzicka, Michael Schausberger und Alexander Kuchinka. Beginn ist um 20 Uhr beim Wirt z’Ungenach.