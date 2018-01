Neujahrsbaby Emili erblickte um 00:07 Uhr das Licht der Welt

01.01.2018, 13:28 Uhr

Landesrätin Christine Haberlander gratulierte als eine der ersten und überreichte ein Ehrengeschenk des Landes. "Ich wünsche der kleinen Emili Rio einen guten Start ins Leben und heiße sie ganz herzlich in Oberösterreich willkommen", so Haberlander.Das österreichische Neujahrsbaby kommt aus der Steiermark: Die kleine Julia erblickte um 00:01 Uhr in Leoben das Licht der Welt.