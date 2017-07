Regionalität wird wieder gewürdigt

26.07.2017, 20:00 Uhr

BezirksRundschau zeichnet regionale Unternehmen aus, ein Anwärter ist die Firma Obra Design.

BEZIRK (rab). "In der Region arbeiten und Arbeitsplätze schaffen, Beschaffungen in der Region tätigen, aber auch über den Tellerrand hinaus blicken und ein offenes Ohr für die Bedürfnisse in der Region haben", antwortet Michael Philipp auf die Frage, was Regionalität für ihn bedeutet. Gemeinsam mit seinem Bruder Florian Philipp führt er das Unternehmen Obra Design in Neukirchen, das in der Kategorie "Industrie" für den Regionalitätspreis nominiert ist.

Mit diesem Preis holt die BezirksRundschau auch heuer wieder Betriebe, Vereine und Organisationen vor den Vorhang, die sich für den Erhalt der Lebensqualität in der Region engagieren. Obra Design produziert seit 1968 Holzzäune und seit 1974 Spielgeräte. "In den 1980er-Jahren hat sich schon gezeigt, dass Spielgeräte unser Hauptprodukt werden", erzählt Philipp.Heute verarbeitet das Unternehmen mit 35 Mitarbeitern jährlich rund 1.500 Festmeter Holz zu einigen tausend Spielgeräten. "Deutlich mehr als die Hälfte des Holzes beziehen wir vom benachbarten Sägewerk Muss, der Rest kommt aus verschiedenen Regionen Österreichs", so Philipp. "Auch bei anderen Rohstoffen arbeiten wir nach Möglichkeit mit regionalen Lieferanten zusammen."Nachhaltigkeit und kurze Transportwege seien für das Unternehmen nicht nur beim Rohstoff ein Thema, berichtet der Geschäftsführer: "Der Standort in Neukirchen ist weitgehend autark." Die Heizung betreibe man mit den Spänen, die in der Produktion abfallen, und seit 2016 erzeugt eine Photovoltaikanlage etwa 70 bis 80 Prozent des benötigten Stroms.Die fertigen Spielgeräte kommen überwiegend bei öffentlichen Spielplätzen, Wohnanlagen, Hotels und in Freizeitparks in der Region, aber auch in weiten Teilen Österreichs und anderen europäischen Ländern zum Einsatz. "Der Export soll in Zukunft mehr werden, damit wir den Standort in Neukirchen absichern können", betont Philipp.Ein besonderes Referenzprojekt ist das Obra Kinderland. Unweit des Firmengeländes errichtete das Unternehmen gemeinsam mit dem Gasthof Frodlhof einen Freizeitpark. Dieser sollte den alten Musterspielplatz am Firmengelände ersetzen, der einem Ausbau weichen musste."Wir betreiben das Kinderland zwar nicht selbst, aber es ist für uns ein tolles Testgelände, das wir auch mit Kunden gerne besuchen", ist Philipp stolz auf das Projekt. Zudem locke das Obra Kinderland rund 40.000 zahlende Besucher im Jahr nach Neukirchen, was auch ein Wirtschaftsmotor für die Gemeinde sei.Die BezirksRundschau verleiht dieses Jahr zum siebten Mal den Preis für Regionalität an heimische Betriebe, Vereine und Organisationen. Wer für Wertschöpfung in der Region sorgt, Nahversorgung und Arbeitsplätze sichert und damit zur Lebensqualität in Oberösterreichs Regionen beiträgt, hat gute Chancen, bei der Abschlussgala am 20. September ausgezeichnet zu werden.Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:• Dienstleistung und Handel• Industrie• Handwerk und Gewerbe• Land- und Forstwirtschaft• Vereine, Institutionen undBehörden• Tourismus• Gastronomie• Mobilität underneuerbare Energien• „Junge Ideen“Teilnahme unter regiopreis.meinbezirk.at