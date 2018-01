Schule mit Mehrwert

12.01.2018, 16:44 Uhr

Rosenschule Attnang

Die Rosenschule (VS II) ist eine von drei Volksschulen in Attnang, eine sogenannte Schwerpunktschule. Sie istund, und das sind nicht nur Tafeln am Eingang, sondern das wird gelebt. Als eine von 15 Volksschulen im Bezirk Vöcklabruck gibt es dort eine tägliche Turnstunde für die Kinder, bewegte Pausen und auch bewegtes Lernen. Neuem gegenüber ist man offen.Die Rosenschule ist einemit 117 Kindern, was bedeutet, in einer durchschnittlichen Klasse lernen 15 Kinder. Weil es in den öffentlichen Schulen Attnangs besonders viele Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache gibt, erhalten sie zusätzliche Ressourcen für den Förderunterricht. Besonders in den 1. und 2. Klassen ist das eine enorme Erleichterung, wennanwesend sind und die Kinder gezielt fördern können. Zusätzlich gibt es für ca. 15 Stunden in der Woche nochdurch Sozialarbeiter und Therapeuten in besonders schwierigen Situationen. „Die Rosenschule ist, hat kleine Klassen, die Lehrer sind besonders engagiert, der Unterricht ist besonders bunt. Und dazu hat man noch das gute Gefühl, etwas für die Integration getan zu haben.“, so der einhellige Tenor der Eltern, die „ihre“ Schule allen empfehlen möchten.

In der Rosenschule ist immer was los. Im Advent wurde jede Woche unter dem Adventkranz gefeiert – Christen mit Nichtchristen. Auch zur Vermittlung der christlichen Kultur. Zusaätzliche Bewegung gibt es beim Eislaufen, Schwimmen, in der Baseball Schülerliga, mit dem Bewegungscoach oder bei "Kids on Snow". Dazu ein reiches Kulturprogramm, Buchstabentage, jahrgangsübergreifende Projekttage und vieles mehr. Bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der Pfarre Attnang beteiligen sich die Rosenschüler auch jedes Jahr und lernen dabei etwas über das Teilen. Und über allem herrscht eineBilder:- Rosenschule Attnang in der Kochstraße- 1 Rosenschüler beteiligen sich an „Weihnachten im Schuhkarton“ und lernen so etwas über das Teilen- 3 Überkonfessionelle Adventfeier