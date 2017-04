Schwungvolles Konzert und Erfolg bei Bewertung

26.04.2017, 23:26 Uhr

Stefanie Oberndorfer und Dominik Ruschitzka erhielten das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber. Für 15-jährige Tätigkeit bei der Bauernkapelle wurden Eva und Karin Ennsberger geehrt. Günther Ennsberger und Walter Häuselhofer wurde die Verdienstmedaille in Silber überreicht und Dominik Maringer erhielt die goldene Verdienstmedaille für 35-jährige Mitgliedschaft.Erfolgreich war die Bauernkapelle Pilsbach bei der Konzertwertung des Bezirkes Grieskirchen in Peuerbach. Mit 144,70 Punkten führte sie nicht nur die Bewertung in der Stufe C an, sondern erreichte auch die höchste Punkteanzahl des gesamten Bewerbes.