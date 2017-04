Sommerzeit ist Eiszeit: vegan im Vormarsch

27.04.2017, 10:22 Uhr

Fruchtsorbets werden immer beliebter. Sie kommen ohne Milch aus, sind aber dennoch cremig.

SEEWALCHEN. "Vegan und laktosefrei wird immer wichtiger", erklären Sandra und Sebastian Kritzinger vom Café Eiszeit in Seewalchen. 21 Sorten werden dort angeboten, die Fruchtsorten sind großteils Sorbets. "Wir haben aber auch veganes und laktosefreies Schokoladeneis", so Sandra Kritzinger.Die beliebtesten Sorten: Erdbeer, Vanille, Rum-Rosine und Holunderblüte. Letzteres kommt statt Sirup in den "Frozen Hugo". "In der Tüte ist Mohneis der Renner", sagt Sebastian Kritzinger. Die Nüsse für das Haselnusseis kommen aus dem Piemont, im Pistazieneis sind echte Pistazien. "Häufig wird dafür Mandeleis eingefärbt", weiß Sandra Kritzinger. "Uns ist wichtig, dass im Eis drinnen ist, was draufsteht." Darum wird das Eis in der Eiszeit nicht mit Pasten hergestellt, sondern vom "Eisdieler" in Linz bezogen, der es ohne künstliche Farb- und Aromastoffe produziert. Darum ist das Apfeleis in der Eiszeit auch weiß, nicht grün. "Wir wollen uns als Eisdiele abheben und qualitativ ein sehr hochwertiges Produkt anbieten. Es ist wie beim Kaffee – der soll im Kaffeehaus auch besser sein als zu Hause", sagt Sandra Kritzinger.Die Eisbecher werden mit hausgemachter Erdbeer- und Karamellsauce verfeinert. Besonders beliebt: der "Pfahlbaubecher" mit Schokoladen- und Karamelleis.Das Café Eiszeit wurde im Vorjahr umgebaut und ist seitdem ganzjährig täglich geöffnet. Neben Eis werden auch Frühstück, Salate und kleine Speisen angeboten.