Steinbach am Attersee: Kletterin durch Steinschlag verletzt

22.07.2017, 09:30 Uhr

Eine junge Wienerin wurde bei einer Klettertour – mit ihrem Freund, ihrer Mutter und deren Freund – auf den „Mahdlgupf Klettersteig“ verletzt.

Stein traf Kletterin rechts am Körper

VÖCKLABRUCK (red). Der Unfall ereignete sich am 21. Juli: Gegen 8.30 Uhr bestieg die Gruppe den Klettersteig. Dieser weist auf der fünfteiligen Skala bis zu Schwierigkeit "C" auf. Als sich die Beteiligten nach einem Anstieg von ca. 200 Höhenmetern im Bereich der "weißen Wand" kurz nach der "Grotte" befanden, löste sich oberhalb der Kletterer ein Stein mit ca. 50 cm Durchmesser.Dieser fiel von oben herab und traf die junge Wienerin im Bereich der rechten Körperseite. Der Stein zersplitterte und Teile davon trafen den vorausgehenden Freund, welcher dadurch nicht verletzt wurde. Die Kletterin wurde am rechten Handgelenk und an beiden Unterschenkeln verletzt.

Notarzthubschrauber "C6" kam zum Einsatz

Nach Absetzen des Notrufes wurden über die Bezirksleitstelle Vöcklabruck die Bergrettungsstelle Steinbach am Attersee und die Polizeistreife Unterach am Attersee alarmiert. Die Rettung der Verletzten wurde vom Notarzthubschrauber "C6" mit dem Bergeseil durchgeführt. Dabei wurde die Frau zuerst vom Klettersteig ausgeflogen, ins Tal gebracht und in weiterer Folge ins UKH Salzburg geflogen. Wodurch der Steinschlag ausgelöst wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.