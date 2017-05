Straßenrennen in Vöcklabruck: 155 km/h in einer 70er Zone

07.05.2017, 13:02 Uhr

In der Nacht auf Sonntag, 7. Mai, hat die Polizei zwei Raser gestoppt, die auf der B1 an einem illegalem Straßenrennen beteiligt waren.

Mit der Laserpistole schwarz auf weiß beweisbar

VÖCKLABRUCK (red). Zahlreiche Anrainer und Verkehrsteilnehmer haben in den vergangenen Wochen vermehrt Anzeigen eingebracht, dass auf der B 1 im Ortsgebiet von Vöcklabruck illegale Straßenrennen stattfinden würden.Deshalb griff die Exekutive in der Nacht von 6. auf 7. Mai 2017 mit einer Schwerpunktaktion ein. Im Zuge dieser, konnten zwei Autofahrer offensichtlich bei einem Rennen mit der Laserpistole gemessen werden. Ein junger Autolenker aus Redlham und ein junger Raser aus Attnang Puchheim überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 85 km/h.

„Es hat sich einfach so ergeben“

Alkoholisierter Radfahrer mit 2,9 Promille aus dem Verkehr gezogen

Sie rasten mit einer Fahrgeschwindigkeit von 155 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h innerhalb des Ortsgebietes. Beide gaben an, dass "sich das so ergeben habe". Beiden Lenkern wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen.Zusätzlich wurde ein alkoholisierter Radfahrer aus Vöcklabruck, der sichtlich nicht mehr Herr seines Zweirades war, aus dem Verkehr gezogen. Er hatte einen Alkoholwert von 2,9 Promille im Blut.