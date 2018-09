Strategie bis 2030 beschlossen

12.09.2018, 15:03 Uhr

Lebenswertes Gampern 2030: Gemeinde definiert Ziele für die Zukunft

Zur Sache

GAMPERN. Unter dem Motto „Lebenswertes Gampern 2030“ wurde rund sechs Monate an der Gemeindestrategie gearbeitet. Zu Beginn wurden die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Gemeinde Gampern auf Basis eines Fragebogens definiert. Darauf aufbauend fand ein zweitägiger überparteilicher Strategieworkshop mit Politik und Verwaltung statt. Hierbei wurden in kleinen Gruppen die einzelnen Themen bearbeitet und Ziele und Maßnahmen für die Umsetzung festgelegt. Nach dem einstimmigen Beschluss im Gemeinderat geht es an die Umsetzung.Die Gemeinde Gampern hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt, was sowohl für die Politik als auch für die Verwaltung täglich neue Herausforderungen mit sich bringt. "Umso wichtiger ist es, sich mit der Entwicklung von Gampern langfristig und überparteilich zu befassen und für die Bevölkerung die Lebensqualität zu sichern beziehungsweise weiter ausbauen zu können", sind sich die Kommunalpolitiker einig.Gemeindestruktur, Wirtschaft, Raumplanung, Umwelt, Verkehr, Bildung, Gesellschaft, Freizeit & Kultur."Wir wollen die Entwicklung von Gampern als Wohnort mit hoher Lebensqualität fördern und legen Wert darauf, dass sich die Bevölkerung mit der Gemeinde identifiziert. Voraussetzung dafür ist ein moderates Bevölkerungswachstum, eine stabile Finanzkraft und eine verantwortungsvolle Umsetzung von Gemeindeprojekten. Wir setzen den Fokus auf ein modernes Verwaltungs- und Politikverständnis – im Mittelpunkt stehen die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger.""Gampern erhält sich den Charakter einer dörflichen Wohngemeinde mit einem starken Ortskern. Wichtig ist uns eine harmonische Baulandentwicklung sowohl in den Dörfern als auch im Ort."