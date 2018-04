Suchaktion: 19-Jähriger tot im Mondsee gefunden

23.04.2018, 07:57 Uhr

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Jener junge Mann, der nach einer Veranstaltung in St. Lorenz vermisst wurde, ist ums Leben gekommen.

ST. LORENZ. Der 19-Jährige aus dem Mondseeland hatte am Samstag eine Veranstaltung in St. Lorenz besucht. Laut Zeugenaussagen hielt er sich dort bis etwa 3:30 Uhr auf. Als der junge Mann Sonntagmittag noch immer nicht zu Hause war und auch Freunde und Bekannte nichts von ihm wussten, schlugen seine Eltern Alarm. An einer groß angelegten Suchaktion beteiligten sich mehr als 140 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren sowie Rotem Kreuz, Wasserrettung und Polizei. Auch mehrere Suchhunde und ein Polizeihubschrauber wurden eingesetzt. Sie alle durchkämmten bis in die Nachtstunden das Gebiet von Plomberg bis zum Golfplatz Sankt Lorenz. Dabei wurde die Jacke des Vermissten im Wasser treibend gefunden. Gegen 21.30 Uhr wurde die Leiche des jungen Mannes von Tauchern aus dem Mondsee geborgen. Wie der 19-Jährige ums Leben gekommen ist, ist noch unklar.