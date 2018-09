Trachtig in das Festzelt

12.09.2018, 17:52 Uhr

Alte Muster und Schnitte findet man diesen Herbst besonders häufig auf den Oktoberfesten.

Das Oktoberfest "rockt"

Alte Muster wieder gefragt

Besondere Stoffe

Legerer Herrenlook

ST. GEORGEN (ah). "Ein Trend heuer im Herbst sind hochgeschlossene Blusen sowie Dirndl mit langem V-Ausschnitt und kleinem Stehkragen", erzählt Josefine Lohninger, die Inhaberin von Atterseer Moden in St. Georgen im Attergau. "Aber gerade junge Damen dürfen auch am Oktoberfest Dekolleté zeigen", fügt die Trachtenexpertin an.Ebenso gefragt sind trachtige Röcke in Farben wie weinrot und moosgrün. Darunter trägt man blickdichte Strumpfhosen in gedeckten Farben. Lohninger erklärt: "Dazu würde ich Miederoberteile, Trachtenpullover oder Strickwesten kombinieren". Bezüglich Schuhwahl empfiehlt die Expertin: "Stiefel machen sich gut zu trachtigen Röcken, wobei ein hoher Schuh gerade zum Dirndl für eine schöne Figur sorgt".Der Hirsch sei ein beliebtes Motiv, egal ob auf dem Dirndl, trachtigen Handtaschen oder Gürtelschnallen. "Häufig zu sehen sind gerade auch das Paisley-Muster und Blumenranken," meint Lohninger weiter über die Gestaltung der aktuellen Tracht.Bei den Blusen treffen frühere Muster auf neue Stoffe wie Jersey. Die Dirndl hingegen dürfen gerade am Oktoberfest aus prunkvolleren Stoffen wie Brokat, Seide oder Taft bestehen. Lohninger ergänzt: "Aber auch die Damen dürfen sich am Oktoberfest gern in kurzer Lederhose mit frechem T-Shirt präsentieren".Neben dem klassischen Janker sind die Herren mit kürzeren Lederhosen, die häufig recht urig und ausgewaschen aussehen, gut angezogen. Zur Oberbekleidung sagt Lohninger: "Da Tracht generell sportlicher und legerer wird, tragen die Männer dazu einfache T-Shirts mit Gilets und Turnschuhen, teilweise aber mit auffälligen Stutzen". Ein Hingucker sowohl bei den Herren als auch bei den Damen sind trachtige Hüte, Schals und Tücher.