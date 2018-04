UPDATE: Suche nach Taucher im Attersee soll heute fortgesetzt werden

21.04.2018, 07:43 Uhr

STEINBACH. Bis in die Abendstunden hatten gestern Einsatzkräfte von Wasserrettung und Feuerwehr im Attersee vergeblich nach dem vermissten Taucher gesucht. Die Suchaktion soll heute, Samstag, fortgesetzt werden.Laut Polizei handelt es sich bei dem Vermissten um einen 41-jährigen Mann aus Russland.Er war Freitagvormittag von seiner Unterkunft zum Tauchplatz "Ofen" in Steinbach am Attersee gefahren, um allein in eine Tiefe von 100 Metern oder mehr zu tauchen. Er dürfte dafür auch entsprechend ausgerüstet gewesen sein.Um 14:18 Uhr wurde die Polizei informiert, dass der Taucher offensichtlich nicht an die Wasseroberfläche zurückgekommen ist. Kurze Zeit später wurde die Suchaktion gestartet, die bisher jedoch ergebnislos verlief. Für den Tauchplatz "Ofen" gilt derzeit ein behördlich verordnetes Tauchverbot.