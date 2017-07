Urig-feiner Bierzeltspaß beim traditionsreichen Ampflwanger Kirtagsrummel

24.07.2017, 15:56 Uhr

AMPFLWANG. Wie jedes Jahr freut sich auch heuer wieder die Gemeindebevölkerung von Ampflwang auf einen ihrer Sommerhöhepunkte, wenn rund um den 15. August der beliebte Kirtagsrummel stattfindet.

"Ampflwanger Wiesn" und Standerlkirtag

Dieser wird am Samstag, 12. August, um 21 Uhr mit der Rock-Band „Pitchblack“ eröffnet, zuvor wird ab 16 Uhr das traditionelle Bierpong-Turnier“ (Anmeldungen unter 0664/3827088) abgehalten. Der Sonntag, 13. August, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Familien-Frühschoppen mit der Brauereimusik Zipf. Ab 14.30 Uhr sind alle Musikbegeisterten zum Musikantenstammtisch geladen. Außerdem gibt es an diesem Familientag verbilligte Preise im Festzelt und im Vergnügungspark.Am Montag, 14. August, sollten sich die Besucherinnen und Besucher ab 21 Uhr in ihrem schönsten Dirndl bzw. ihrer schönsten Lederhose zeigen, wenn ganz zünftig die „Ampflwanger Wiesn“ mit musikalischer Unterhaltung von den „Wiestalern“ stattfindet. Der Dienstag, 15. August, wird dann gebührend mit zahlreichen „Standerln“ durch die gesamte Hauptstraße begangen, welche direkt ins Festzelt führen, wo um 10.30 die Bauernkapelle Pilsbach zum Frühschoppen einlädt. Zur Nachmittagsunterhaltung darf man sich auf die „Gentlemen“ mit charmanter Unterstützung in Form von Sängerin Silvia Kienast freuen. Alle Infos auch unter www.mmk-ampflwang.at